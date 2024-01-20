К деньгам, подаркам или любви: к чему чешется левая рука у мужчин и женщин Алёна ЮрьеваМногие из нас при ощущении зуда на левой руке могут вспомнить детство, когда бабушка или мама рассказывали нам о том, что это может предвестие чего-то важного.