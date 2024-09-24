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РИА Новый день

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Челябинские депутаты выбрали руководство гордумы

Челябинские депутаты выбрали руководство гордумы

Челябинская городская дума выбрала нового руководителя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем Челябинской городской думы избран Сергей Буяков, избранный в составе списка партии «Единая Россия».

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