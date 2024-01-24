Эксперт назвал указ Зеленского об «идентичности» работой Запада

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», исчезают какие-либо сомнения, что этот документ ― продукт украинского режима, который ничего не значит с точки зрения геополитики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии