В Республике Алтай начнут преследование Минздрава из-за халатности чиновников

В ходе инспекции выяснилось, что должностные лица ведомства региона с января 2020 по октябрь 2023 не исполнили возложенные на них обязанности в нарушение федеральных законов Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору Республики Алтай инициировать уголовное преследование должностных лиц регионального министерства здравоохранения, которое допустило халатность при формировании заявок на лекарственные препараты.
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