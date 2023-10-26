В Республике Алтай начнут преследование Минздрава из-за халатности чиновников

В ходе инспекции выяснилось, что должностные лица ведомства региона с января 2020 по октябрь 2023 не исполнили возложенные на них обязанности в нарушение федеральных законов Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору Республики Алтай инициировать уголовное преследование должностных лиц регионального министерства здравоохранения, которое допустило халатность при формировании заявок на лекарственные препараты.