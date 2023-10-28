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Эксперты рассказали о последствиях повышения Банком России ключевой ставки

Эксперты рассказали о последствиях повышения Банком России ключевой ставки

Центральный Банк (ЦБ) России увеличил ключевую ставку на 200 процентных пунктов — с 13% до 15%. По мнению экспертов, увеличение ставки негативно отразится на экономической активности, а также создаст кризисные условия для рынка вторичного жилья.

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