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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виттоцци о новых правилах старта: «Сильнейшие спортсмены потеряют преимущество. Но нужно привыкать к изменениям»

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил изменения для спринта и индивидуальных гонок. Теперь в первой группе будут стартовать спортсмены, занимающие в тотале Кубка мира места с 31-го; во второй группе – с 16-го по 30-е.

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