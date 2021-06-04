Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO 

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (18+) состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Страховым Домом ВСК и Транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников Группы.
Популярные статьи
- В Филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск офицеров и прапорщиков
- На полигонах в Калининградской области завершился этап боевого слаживания подразделений армейского корпуса
- В учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России завершился всеармейский конкурс на лучшее подразделение доставки боеприпасов «Специальный маршрут»
Свежие комментарии