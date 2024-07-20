Стрелок, напавший на Трампа, использовал беспилотник для планирования покушения

В ходе расследования покушения на бывшего президента США Дональда Трампа стало известно, что предполагаемый исполнитель Томас Мэтью Крукс накануне теракта изучал территорию проведения митинга с помощью беспилотника.
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