Капзатраты на месторождение золота Сухой Лог оценены в 6 млрд долларов

ИРКУТСК, 11 декабря, ФедералПресс. ПАО «Полюс» оценивает капитальные затраты на разработку Сухого Лога – одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире с запасами 43,5 млн унций – на уровне 6 млрд долларов.
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