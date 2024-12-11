Капзатраты на месторождение золота Сухой Лог оценены в 6 млрд долларов

ИРКУТСК, 11 декабря, ФедералПресс. ПАО «Полюс» оценивает капитальные затраты на разработку Сухого Лога – одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире с запасами 43,5 млн унций – на уровне 6 млрд долларов.