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Дюрэнт – первый игрок со времен Джордана, набиравший 25+ очков в первых 13 матчах сезона

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт сделал то, что не удавалось никому в НБА со времен легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана.

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