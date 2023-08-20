ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    Накой хрен эту, выжившую из ума плесень тиражируют? Бухтят себе где - то и пусть! Лишь бы военкоматы не поджигали. Он..."Прозрения" Ады Р...
  • Галина Смирнова
    Таки да: они уже почти нас обвиняют за Хиросиму и Нагасаки. А, как известно, когда вас незаслуженно обвиняют - вернит...А не потренироват...
  • Аким Воземчук
    Судя по ушам, лапшу вешать умеет.Еще и всей России...

Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России

Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России

  12 августа в информационных лентах появилась благая весть: в Россию засобирались ревизоры из Таджикистана, проверять, как выходцам оттуда живётся на чужбине, соблюдаются ли их трудовые и социальные права, и прочее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Они всегда жили на дотации... Да и ислам всё запрещает... Нет там развитой промышленности и специалистов высокого класса. Нет там мыслителей... Но зато есть баи и дехкане... И так будет ещё очень много столетий
Ответить
56 мин.
Евгений Сорокин
Это не &quot;специалисты&quot;. Это один мусульманин из большой верхушки собирает свою мусульманскую армию для захвата власти. Бороться с ними тяжело, хотя бы потому, что мы их курлыканье не понимаем, а они худо-бедно русский знают.  НО НАДО!!! Не смотря на пол и возраст. И, кстати, мелкие самые агрессивные. Надеяться ни на кого нельзя. Полицаи продажные, прокурорские тоже с ними, про чиновников вообще молчу. ФСБ вроде ничего, но это не &quot;КОНТОРА&quot;. Росгвардия скорее всего с нами. Есть множество охотников, хоть что-то. Надо заканчивать скорее со страной 404 и разбираться со своим.
Ответить
44 мин.
dverry garry
а где и кому нужны гастеры узбеки и таджики с киргизами?
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх