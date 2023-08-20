Почему бывшие советские республики против ужесточения миграционной политики России

Они всегда жили на дотации... Да и ислам всё запрещает... Нет там развитой промышленности и специалистов высокого класса. Нет там мыслителей... Но зато есть баи и дехкане... И так будет ещё очень много столетий

Евгений Сорокин

Это не "специалисты". Это один мусульманин из большой верхушки собирает свою мусульманскую армию для захвата власти. Бороться с ними тяжело, хотя бы потому, что мы их курлыканье не понимаем, а они худо-бедно русский знают. НО НАДО!!! Не смотря на пол и возраст. И, кстати, мелкие самые агрессивные. Надеяться ни на кого нельзя. Полицаи продажные, прокурорские тоже с ними, про чиновников вообще молчу. ФСБ вроде ничего, но это не "КОНТОРА". Росгвардия скорее всего с нами. Есть множество охотников, хоть что-то. Надо заканчивать скорее со страной 404 и разбираться со своим.