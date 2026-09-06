Илья Варакин: осень будет лучшим временем для смены работы

Кадровый эксперт Илья Варакин на Радио Sputnik отметил, что осень, особенно сентябрь, предлагает больше вакансий благодаря завершению отпускного периода.
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