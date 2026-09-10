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Царьград

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EBU отказал "Хабару" в участии в "Евровидении" 2027 года

EBU отказал "Хабару" в участии в "Евровидении" 2027 года

Европейский вещательный союз отказал "Хабару" в полноправном участии в "Евровидении". Причины - Казахстан не в Совете Европы и не наблюдатель.

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