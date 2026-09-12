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Регионы России

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Вячеслав Володин заявил о незаконности изъятия российских активов Евросоюзом

Вячеслав Володин заявил о незаконности изъятия российских активов Евросоюзом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 12 сентября 2026 года выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что любые попытки Европейского союза использовать замороженные российские активы являются нарушением международного права и представляют собой открытый грабёж.

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