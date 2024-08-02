ГП запросила обращение в доход государства имущества замглавы МЧС Кубани

t.me/МЧС Краснодарского края Генпрокуратура РФ подала иск в краснодарский суд об изъятии имущества замруководителя местного управления МЧС России полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи.
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