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Чүпрәле районында туган якны өйрәнү музее капиталь ремонттан соң ачылды

Чүпрәле районында туган якны өйрәнү музее капиталь ремонттан соң ачылды

Чүпрәле районында «Гаилә» илкүләм проектының «Гаилә кыйммәтләре һәм мәдәният инфраструктурасы» федераль проекты кысаларында капиталь ремонт ясалганнан соң туган якны өйрәнү музее тантаналы рәвештә ачылды.

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