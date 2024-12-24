Как на новогодних праздниках будут работать больницы и поликлиники в Алтайском крае?

График составили так, чтобы даже в праздничные выходные жители региона могли получить помощь В Минздраве Алтайского края уже составили график, по которому медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники.
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