Президент Сербии Вучич рассказал, когда подаст в отставку

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Срок его полномочий истекает весной следующего года, но глава государства решил уйти с поста раньше на фоне политической нестабильности.
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