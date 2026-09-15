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Президент Сербии Вучич рассказал, когда подаст в отставку

Президент Сербии Вучич рассказал, когда подаст в отставку

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Срок его полномочий истекает весной следующего года, но глава государства решил уйти с поста раньше на фоне политической нестабильности.

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