Евромайдан как спланированное начало всемирного конфликта

Global Look Press/Xinhua/ZUMAPRESS.com 21 ноября 2013 года начался киевский майдан, который не только погрузил Украину в многолетний военный конфликт, но и радикально изменил все геополитические мировые расклады, приведя к острому противостоянию Запада с Россией, чего на тот момент не было даже близко.