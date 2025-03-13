Театр абсурда
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Театр абсурда

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Странный договор: Трампу вскоре будет уже не до Украины

Странный договор: Трампу вскоре будет уже не до Украины

Мяч недолго будет на стороне России. Вопрос сейчас не в том, что ответит Владимир Путин на предложение США о прекращении огня на Украине, а в том, что скажет Дональд Трамп, когда Москва выдвинет свои условия, считает обозреватель Pravda.

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