Во Франции пострадавшие от прививок женщины требуют публичных слушаний

Просьбу организовать на европейском уровне слушания по вопросу влияния вакцин от коронавируса на женский цикл направил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) коллектив женщин «Où est mon cycle», сообщает 2 октября France Soir.
Просьбу организовать на европейском уровне слушания по вопросу влияния вакцин от коронавируса на женский цикл направил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) коллектив женщин «Où est mon cycle», сообщает 2 октября France Soir.
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