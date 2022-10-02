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Во Франции пострадавшие от прививок женщины требуют публичных слушаний

Во Франции пострадавшие от прививок женщины требуют публичных слушаний

Просьбу организовать на европейском уровне слушания по вопросу влияния вакцин от коронавируса на женский цикл направил в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) коллектив женщин «Où est mon cycle», сообщает 2 октября France Soir.

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