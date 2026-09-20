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ЦИК: Возле жилья членов избиркомов в Запорожье ВСУ ставят метки

ЦИК: Возле жилья членов избиркомов в Запорожье ВСУ ставят метки

В селе Новополтавка Черниговского муниципального округа Запорожской области обнаружены три метки, нанесённые у домов, где живут члены участковых избирательных комиссий.

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