Развод по принуждению: как Австрию лишают российского газа и миллиардов евро

Вчера 510 прочитали Россия может остановить поставки газа в Австрию, поскольку неназванный европейский суд обязал австрийскую OMV платить за российский газ не поставщику, а третьей компании в качества компенсации ущерба от действий Газпрома.
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