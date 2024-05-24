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Добрый Мир

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Развод по принуждению: как Австрию лишают российского газа и миллиардов евро

Развод по принуждению: как Австрию лишают российского газа и миллиардов евро

Вчера 510 прочитали Россия может остановить поставки газа в Австрию, поскольку неназванный европейский суд обязал австрийскую OMV платить за российский газ не поставщику, а третьей компании в качества компенсации ущерба от действий Газпрома.

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