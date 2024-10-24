Минобороны РФ: вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений украинской армии в Курской области

Российская армия уничтожила бронетехнику и личный состав ВСУ Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
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