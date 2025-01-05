У двух станций московского метро появились новые выходы

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Новые выходы появились у двух станций московского метро. В частности, теперь с "Кленового бульвара" Большой кольцевой линии можно выйти прямо к музею-заповеднику "Коломенское", сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.