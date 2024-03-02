В Орле презентуют фильм к 100-летию выдающегося педагога музколледжа Галины Знаменской

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина пройдёт показ фильма «Знаменские распевы», посвящённого 100-летию со дня рождения выдающегося педагога Орловского музыкального колледжа Галины Николаевны Знаменской.
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