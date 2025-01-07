Госжилфонд РТ за 11 лет обеспечил жильем 5,3 тысячи детей-сирот

С 2013 года Госжилфонд при Президенте РТ (затем — Госжилфонд при Раисе РТ) в рамках программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» передал 5346 однокомнатных квартир детям-сиротам.