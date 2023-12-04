Летный состав ЮВО в Армении получил первые предполетные указания в новом учебном году

В рамках специального занятия в учебном классе приняли участие представители командования, личный состав специальных служб, летчики многоцелевых истребителей МиГ-29 и экипажи вертолетов Ми-8МТВ и Ка-52 «Аллигатор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии