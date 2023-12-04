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Закон, порядок, государство

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Летный состав ЮВО в Армении получил первые предполетные указания в новом учебном году

Летный состав ЮВО в Армении получил первые предполетные указания в новом учебном году

В рамках специального занятия в учебном классе приняли участие представители командования, личный состав специальных служб, летчики многоцелевых истребителей МиГ-29 и экипажи вертолетов Ми-8МТВ и Ка-52 «Аллигатор».

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