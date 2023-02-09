Владимир Колокольцев наградил оперативника из Новокузнецка медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г.
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