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Владимир Колокольцев наградил оперативника из Новокузнецка медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

Владимир Колокольцев наградил оперативника из Новокузнецка медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г.

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