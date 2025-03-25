«К гигиене не приучены»: дети мигрантов заразили гепатитом целую школу в Самаре

Виктор Борисов

Нижеследующий текст может вызвать непоправимое изменение картины мира и острую анальную боль у верующих в наше здравопохоронение Информация из интернета Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список. Ректоры трех учебных заведений рассказали Sputnik, с чем может быть связано это решение и реально ли исправить ситуацию. Сегодня стало известно, что Пакистан внес в черный список вузы Кыргызстана, обучающие медицинских специалистов. Свое решение страна обосновала тем, что 90 процентов пакистанцев, окончивших университеты в КР, не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы не признаются на родине. Сколько стоит выучиться на медика, если не попал на бюджет? Данные по вузам КР Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев поделился мнением, что Кыргызстан попал в черный список из-за низкого качества обучения медиков. Также отмечается, что абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию. и вот эти гамадрилы едут к нам получают гражданство в упрощенном порядке..............и лечат нас...дорогие россияне кстати В Киргизии ДЕВЯТНАДЦАТЬ ВУЗОВ ГОТОВЯЩИХ ВРАЧЕЙ!!!!!после развала СССР они все ПТУ по штукатурке....перепрофилировали в ВУЗы по подготовке врачей---это более выгодно