CENTAC: военные Франции готовятся к высокоинтенсивному конфликту

REUTERS/Thierry Gouegnon Армия Франции начала подготовку к высокоинтенсивному военному конфликту, заявил глава центра боевой подготовки (CENTAC) вооруженных сил страны в Майи-ле-Кан полковник Аксель Дени.
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