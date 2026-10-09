Associated Press: Киев парализован, а зимой будет вообще непригоден для жизни

В дополнение к воздушным атакам по украинской инфраструктуре скоро ударят морозы Константин Ольшанский Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Военная логистика киевского режима на грани паралича, пишут западные OSINT-аналитики.
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