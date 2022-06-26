Олимпийский чемпион Фетисов считает, что Овечкин мог бы стать отличным футболистом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за футбольное "Динамо" в товарищеском матче протв любительской команды "Амкал", передает Sport24.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за футбольное "Динамо" в товарищеском матче протв любительской команды "Амкал", передает Sport24.
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