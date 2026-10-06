Прокуратура приговорила четырёх омичей за майнинг на ТЭЦ

Четыре жителя Омска получили до 5 лет колонии за создание нелегальной криптофермы на базе ТЭЦ-4 с февраля 2022 по апрель 2024 года.
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