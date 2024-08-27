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Дорога в Индонезии прославилась на весь мир: здесь невозможно ехать. Любой грузовик терпит неудачу

Дорога в Индонезии прославилась на весь мир: здесь невозможно ехать. Любой грузовик терпит неудачу

На трассе Джалинсум в Бату Джомба, Северная Суматра, преодоление километра — настоящая пытка. Эта дорога с коварными ямами и крутыми обрывами стала причиной множества аварий: грузовики переворачиваются, а легковые автомобили застревают в грязи, создавая сцены, которые уже привлекли внимание международных СМИ.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Не понял....А сделать дорогу нормальной для езды...им что...Ума не хватает??????
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13 час.

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