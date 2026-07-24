Президент футбольной ассоциации Норвегии обвинила ФИФА в политическом вмешательстве

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс потребовала от ФИФА публично признать ошибку в ситуации с нападающим сборной США Фоларином Балогуном, дисквалификация которого во время чемпионата мира была отменена после политического вмешательства.
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