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Президент футбольной ассоциации Норвегии обвинила ФИФА в политическом вмешательстве

Президент футбольной ассоциации Норвегии обвинила ФИФА в политическом вмешательстве

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс потребовала от ФИФА публично признать ошибку в ситуации с нападающим сборной США Фоларином Балогуном, дисквалификация которого во время чемпионата мира была отменена после политического вмешательства.

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