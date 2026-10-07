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Пункт-А

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Астраханец ответит в суде за незаконное проникновение на дачу и угрозы убийством

Астраханец ответит в суде за незаконное проникновение на дачу и угрозы убийством

Наримановский районный суд признал 43-летнего астраханца виновным в незаконном проникновении в чужое жилище, избиении с применением подручных средств и угрозах убийством.

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