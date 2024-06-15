Администрация Байдена намерена легализовать в США сотни тысяч мигрантов

Американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о предоставлении законного статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов.
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