На Останкинской телебашне появилось число 895 в честь рекорда Александра Овечкина в НХЛ

Вошедший в историю гол оказался единственным у "Вашингтона" в гостевом матче против "Айлендерс".Главным спортивным событием 6 апреля, да и всей недели стал рекорд хоккеиста Александра Овечкина, который забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.