Что изменит новый закон о легализации криптовалют в России

Время вспомнить тех, кто уговаривал купить биткоин в 2009-м. фото: Zoonar GmbH4 августа 2026 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовой статус криптовалют в стране.
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