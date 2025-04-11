Контрактная служба в 2025 году: выплаты, условия и нюансы Ирина ВальковаС началом специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года, а затем после частичной мобилизации в сентябре того же года, в России значительно изменилась система мотивации для граждан, готовых связать свою судьбу с армейской службой.
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