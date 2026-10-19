Аргументы недели А собственно почему мы должны отказываться от той же свинины в угоду приверженцам не традиционных для нас норм? После выборов мигрантское лобби снова подняло голову: новые законы буксуют, а на полках магазинов всё больше халяльных товаров.
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Несмотря на онкологию, где рекомендовано есть бобовые, морепродукты и и т.п. - ем всё и в том числе любое мясо- жареное, пареное.. свинина, говядина, баранина, кролик, курица, индюшатина, дичь...
Нетрадиционная религиозная ориентация... И халялизация из той же оперы. И относиться к этому надо абсолютно так же. Голубые - не большинство, но они агрессивно в Гейропе изображают большинство. Мусульмане такие же.. И последствия для России могут оказаться еще хуже.
Кстати, про этот пресловутый "халяль".
Насмотрелся примеров - ибанусто можно.
По всем ггородам России картинка не меняется - в одном прилавкке со свининой лежит "типа халяль".
Вы там совсем ибанусто??????????
Которые "типа правоверные"???????????
Вы сами по ночам свинину жрёте как не в себя и ещё паскудные глотки открываете??
От вас, гадов, "мусульманского" только обрезанное осталось.
Остальное под громадным вопросом.
Вопрос-заголовок - риторический. Отказ от свинины, традиционной еды для большинства населения России, это закамуфлированный под религиозную терпимость прием разрушения страны.
ИЛИ ПРИНИМАЙТЕ НАШИ ЗАКОНЫ,ИЛИ ДОМОЙ...
думцев и их семейство должны чурки оттрахать,может тогда сдвинется что-то
И свинину ем, и плов люблю и много ещё чего..... А ещё я человекам МОЗГ ем! Всем Добра!
Да вот как-то непонятно простым урождённым гражданам РФ видно, что это миграционное цунами приведёт просто к уничтожению России. А умные головы наверху этого просто не видят. Парадокс б****
Дождёмся , что осло@бы захотят своего президента в России и всякие любители плова им будут помогать в этом.