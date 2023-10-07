Акции производителя поездов Alstom рухнули за сутки и «стерли» 20-ти летний рост

Капитализация французского производителя поездов Alstom опустилась до уровня 2003-го года. Падение акций было настолько сильным, что бирже пришлось объявлять стоп-торги из-за высокой волатильности.
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