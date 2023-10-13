Свежая статистика: «своих» машин у России все меньше

За год доля ввозимых из-за рубежа автомобилей на российском рынке выросла вдвое, а вот иномарок российской сборки стало меньше – вместо 31% от общего объема новых легковушек в РФ в сентябре 2022 года к нынешнему сентябрю (то есть ровно через год) локализованных машин осталось всего 11%.
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