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США и Великобритания пока не разрешили Украине бить вглубь России

США и Великобритания пока не разрешили Украине бить вглубь России

В Вашингтоне прошли короткие переговоры Джо Байдена и Кира Стармера. Президент США и премьер Великобритании подтвердили свою "непоколебимую поддержку" Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Основное слово здесь - ПОКА..что означает - неопределенность..Сейчас -НЕТ..через час -ДА...
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