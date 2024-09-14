США и Великобритания пока не разрешили Украине бить вглубь России

В Вашингтоне прошли короткие переговоры Джо Байдена и Кира Стармера. Президент США и премьер Великобритании подтвердили свою "непоколебимую поддержку" Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России.