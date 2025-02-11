Названы самые бесполезные упражнения на трицепс

Фитнес-тренер Эбенезер Самуэль назвал самые бесполезные упражнения на трицепс. Эксперт призвал отказаться от обратных отжиманий с отягощениями и заменить их на отжимания с узким хватом и дополнительным весом.
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