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Энтони Дэвис: «Нога заживает очень быстро»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пообщался с журналистами и рассказал о своем восстановлении после стрессовой реакции в стопе.

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