На пропалестинской акции в Вашингтоне задержали 500 человек: главное за сутки

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. В протестах против военных преступлений Израиля в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса 60 миллиардов долларов для Киева, в Николаеве раздались взрывы.