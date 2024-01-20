На Украине признали технологический прорыв России

Новейшие российские беспилотники принесут ВСУ большие проблемы. Соответствующее заявление сделала директор Центра поддержки аэроразведки страны Мария Берлинская в ходе эфира на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии