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Поставки и проблемы: системы Patriot для Украины

Поставки и проблемы: системы Patriot для Украины

ЗРС Patriot и NASAMS, переданные киевскому режиму в 2023 г. Фото Telegram / "Военный осведомитель"В прошлом году, после длительных просьб, киевский режим получил из-за рубежа несколько зенитных ракетных систем Patriot американского производства и боеприпасы для них.

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